В среду представители Сейма, правительства и президентского ведомства в ходе закрытого заседания Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) согласовывали действия, которые необходимо предпринять перед встречей глав государств и правительств стран НАТО в Мадриде в конце июня.

"Мы хотим провести в жизнь принцип передовой обороны во всей будущей архитектуре НАТО на восточном фланге", - заявил BNS после заседания председатель КНБО Лауринас Кащюнас.

"Увеличение батальона до бригады, готовность принять дивизию, преобразование воздушной полиции в миссию обороны и общее усиление противовоздушной обороны", - указал парламентарий основные цели.

Главный советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что этот принцип и его реализация сейчас обсуждаются во всех форматах с представителями всех государств.

"Нам нужно осознать, что пришло время НАТО осуществлять передовую оборону. В военных терминах это означает немедленную оборону. Не где-то на линии Немана или где-то еще. Мы обороняемся у своей границы, а значит, силы должны быть немедленно", - сказал он.

По словам советника, согласование этого существенного положения позволит начать военное планирование.

По словам председателя КНБО, Германия, которая в настоящее время осуществляет командование батальоном НАТО, могла бы увеличить свои силы в Литве.

Он признал, что не все члены НАТО понимают стремление стран Балтии изменить свою архитектуру безопасности.

"Есть государства, которые говорят: давайте подождем, посмотрим, как будет выглядеть Россия после войны, и не будем сейчас нагнетать ситуацию. Мы пытаемся изменить это мышление", - сказал парламентарий.

"Сейчас есть окно возможностей для формирования новой архитектуры обороны, потому что изменилась геополитическая ситуация. Беларуси как независимого государства нет, мы становимся похожи на Западный Берлин в годы Холодной войны, и в принципе нам нужно, чтобы реакция сил на границе была быстрее, чтобы они могли реально сражаться на границе", - подчеркнул он.

По словам Будриса, Литва сама должна понять, что необходимо увеличивать расходы на оборону.

С 2017 года в Литве размещена боевая группа батальона передовых сил НАТО во главе с Германией. В Рукле сейчас служит около 1600 военных, из них около 1000 прислала именно Германия.