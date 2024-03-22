Литва будет добиваться возможности проведения Европейского ЛГБТ фестиваля в 2027 году

Как указано в сообщении, за право проведения EuroPride Вильнюс будет конкурировать с Глостерширом (Великобритания), Турином (Италия) и Торремолиносом (Испания).
Заявка будет представлена членам EPOA (Европрайд) – ассоциации организаторов европейских Pride в ноябре 2024 г., во время ежегодного собрания членов EPOA в городе Порту (Португалия).
Организация отмечает, что подает заявку на организацию EuroPride в Вильнюсе в тесном сотрудничестве с ЛГБТ-сообществами, правозащитными организациями, мэрией Вильнюса, лидерами инклюзивного бизнеса и представителями мира развлечений M.A.M.A.
EuroPride – крупнейший и важнейший фестиваль ЛГБТ-сообщества в Европе, который ежегодно проводится в одном из европейских городов. Какой город наиболее достоин проведения EuroPride, решает всеобщее собрание членов EPOA.
В 2024 году EuroPride пройдет в Салониках (Греция), в 2025 году – в Лиссабоне, в 2026 году – в Амстердаме (совместно с WorldPride).
С 2009 года национальная организация по защите прав ЛГБТ ЛГЛ совместно с партнерами из Латвии и Эстонии на ротационной основе организует фестиваль ЛГБТ-сообщества Baltic Pride в странах Балтии.
Следующий фестиваль ЛГБТ-сообщества LT Pride пройдет в Вильнюсе 4-8 июня 2024 года.