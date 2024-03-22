Литва будет добиваться возможности проведения Европейского ЛГБТ фестиваля в 2027 году

Как указано в сообщении, за право проведения EuroPride Вильнюс будет конкурировать с Глостерширом (Великобритания), Турином (Италия) и Торремолиносом (Испания).

Заявка будет представлена ​​членам EPOA (Европрайд) – ассоциации организаторов европейских Pride в ноябре 2024 г., во время ежегодного собрания членов EPOA в городе Порту (Португалия).

Организация отмечает, что подает заявку на организацию EuroPride в Вильнюсе в тесном сотрудничестве с ЛГБТ-сообществами, правозащитными организациями, мэрией Вильнюса, лидерами инклюзивного бизнеса и представителями мира развлечений M.A.M.A.

EuroPride – крупнейший и важнейший фестиваль ЛГБТ-сообщества в Европе, который ежегодно проводится в одном из европейских городов. Какой город наиболее достоин проведения EuroPride, решает всеобщее собрание членов EPOA.