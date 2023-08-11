11 августа 2023 г. 16:45

Литва без автомобилей: Сольвейга рекомендует 40 велосипедных маршрутов по всей стране

 
Рита Гечюнайте
Даля Вайткуте-Шяулене
ru.DELFI.lt
Solveiga Dambrauskaitė - Bakutienė
Solveiga Dambrauskaitė - Bakutienė
ФОТО: DELFI

Энтузиастка Сольвейга Дамбраускайте-Бакутене уже объездила на велосипеде больше половины Литвы. Своим опытом женщина поделилась в книге "Крутим педали вместе" (Minam kartu). Эта книга станет хорошим пособием для всех – и опытных велосипедистов и новичков.

Молодая женщина сказала, что во время поездок на велосипеде она открыла для себя много красивых мест, но пока объехала далеко не все уголки Литвы.

"Очень хочется поделиться, поскольку радоваться одной – эгоизм. Я думаю, если я не знала об этом месте, возможно, о нем не знали и другие. Я выбрала 40 великолепных мест, мне кажется, это самые красивые маршруты, их я описала в одной книге. Там есть описания, отмечены достопримечательности, музеи, места, где можно поесть, указано, есть ли где искупаться, ловить рыбу, переночевать, – где можно поставить палатку", – рассказала Дамбраускайте-Бакутене о том, что есть в книге.


Она обдумала возможности для велосипедистов, поэтому классифицировала маршруты по сложности. По словам собеседницы, она сама часто ездит по лесным дорожкам, им уделила целый раздел.

"Там, где лес, природа, меньше городской суеты – очень здорово, я часто возвращаюсь в такие места", – сказала собеседница.

"Очень сложно сказать, какой из маршрутов самый красивый, я рекомендую все 40, человек может выбрать по тому, где он собирается кататься - около Вильнюса или Каунаса. Можно выбрать и по типу велосипеда – городской или природный маршрут", – заметила Дамбраускайте-Бакутене.

Кроме того, она поделилась информацией, как подобрать велосипед для конкретной поездки, какие аксессуары понадобятся, если вы едете с детьми или с животными.

Автор книги поделилась и путеводителем для всей семьи, для семей с детьми. Самые легкие маршруты - для семей с детьми до 3 лет в автокресле. Если 5-летние дети умеют кататься на велосипеде, то самые легкие маршруты по плечу и им.

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