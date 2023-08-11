Литва без автомобилей: Сольвейга рекомендует 40 велосипедных маршрутов по всей стране

Молодая женщина сказала, что во время поездок на велосипеде она открыла для себя много красивых мест, но пока объехала далеко не все уголки Литвы.

"Очень хочется поделиться, поскольку радоваться одной – эгоизм. Я думаю, если я не знала об этом месте, возможно, о нем не знали и другие. Я выбрала 40 великолепных мест, мне кажется, это самые красивые маршруты, их я описала в одной книге. Там есть описания, отмечены достопримечательности, музеи, места, где можно поесть, указано, есть ли где искупаться, ловить рыбу, переночевать, – где можно поставить палатку", – рассказала Дамбраускайте-Бакутене о том, что есть в книге.



Она обдумала возможности для велосипедистов, поэтому классифицировала маршруты по сложности. По словам собеседницы, она сама часто ездит по лесным дорожкам, им уделила целый раздел.

"Там, где лес, природа, меньше городской суеты – очень здорово, я часто возвращаюсь в такие места", – сказала собеседница.