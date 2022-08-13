Литовское взморье трещит по швам: переполнены не только пляжи и кафе, но и храм

По переполненным пляжам видно, что на взморье съехалось множество людей. Люди идут на пляж с раннего утра до вечера. Одни в обеда уходят с пляжа, другие только идут туда.

Потоку клиентов рады не только владельцы гостиниц и апартаментов, но и настоятель палангского костела Вознесения Пресвятой Девы Марии Кястутис Балчунас. В интервью Delfi он порадовался, что не для всех выходной в Успение - просто дополнительный выходной для загорания и посиделок в кафе. Часть отдыхающих не обходит стороной и храм.

15 августа на Успение в храмах пройдут службы. Настоятель надеется, что 15 августа в храм придет много верующих.

"Летом в храм приходит больше людей. Люди приходят на службы семьями. Приходят туристы и отдыхающие. В воскресенье на торжественной службе будем освещать травы. Если кто-то не принесет свои, наши волонтеры раздадут приготовленные букеты", - сказал Балчунас.

Он признал, что летом заключают много браков.

"Церемонии прохдят каждый час", - заметил он.

В палангский храм можно приходить не только на службу или для молитвы. На колокольне устроена смотровая площадка, ее бесплатно могут посетить все желающие. Нельзя это сделать только во время венчания, чтобы посетители не мешали церемонии.

Если в Паланге жизнь бурлит, проходят разные концерты, то в Швянтои ситуация иная. До обеда здесь на пляж ходят только пожилые люди и женщины с детьми. Поскольку все "нормальные" мужчины "отдыхали" до утра. Они выходят из домов только к обеду.

Сандра из Каунаса, которая приезжает в Швянтои третье лето подряд, сказала Delfi, что ей не хватает разные мероприятий. "Мы приезжаем на неделю, дольше получается дорого да и скучно, особенно дочке. Если погода хорошая, то моря и солнца хватает (мне недели мало), а больше в Швянтои нечего делать. Все предлагаемые развлечения - еда на главной улице. Но сколько можно есть? Мы не привыкли так много есть", - признала она.

"Почему выбираем Швянтои? Потому что хотим к морю, позагорать, отдохнуть от быта. А выбора нет: Неринга для нас слишком дорогая, в Паланге слишком много людей. Швянтои - золотая середина", - сказала Сандра.

Что касается развлечений, она упомянула только временные тату, карикатуры, аттракционы для малышей.

"Такие детские лошадки, советские но моей дочери 17 лет, она любит спорт, активные развлечения. Теннис, волейбол, баскетбол... Ну, один вечер покаталась на электросамокате, на мотороллере и все. Что еще? Мы искали парк водных батутов, не нашли. Правда, на пляже есть водные мотоциклы, но это 10 минут за безумные деньги", - сказала Сандра, заметив, что всегда выбирает жилье подальше от центра и шума.

"Один раз жили в центре, так отдыхающие по ночам гудят, кричат, не дают спать. А вообще Швянтои не изменилась с тех пор, как я здесь отдыхала с семьей", - сказала она.

Много отдыхающих приехало на музыкальный фестиваль в Каркле. Он начался с четверга. Поэтому на взморье усилены наряды полиции.