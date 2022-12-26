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Зимой недостатка в сказочных видах на природе нет. Здесь, в Швянтойи, вода и мороз создали удивительное зрелище.
Пришедший мороз и морские брызги превратили Швянтойи в настоящее ледяное королевство.
Жителям удалось запечатлеть, как необычно выглядит литовское взморье зимой: на причале Швянтойи висят огромные сосульки, льдом покрылись камни, растения и даже ракушки.
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