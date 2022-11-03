Литовское общество выделило 150 тысяч евро помощи украинцам в Латвии

"Ежегодно мы выделяем определенную часть доходов для финансовой поддержки организаций, решающих наиболее болезненные проблемы общества. В первые дни войны мы решили помочь бегущим из Украины людям в Литве, а сейчас расширяем помощь в других странах, в которых действуют дочерние предприятия Yukon", – сказал руководитель по коммуникации Yukon Advanced Optics Worldwide Германас Кавальскис.
Помощь общества в Латвии выделена различным организациям, в том числе Латвийскому Красному Кресту, организации Young Folks, которая помогает молодежи утвердиться и найти свое призвание, Common Ground, помогающей украинским беженцам найти место жительства. Common Ground имеет также центр беженцев, который посетили уже около 10 тыс. украинцев. Отобрать организации обществу помогло посольство Украины в Латвии, говорится в сообщении для печати.
В Литве общество помогло украинцам финансировать обраэование и воспитание детей, внеклассную деятельность и т.д.
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