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Патронируемое группой предприятий высоких технологий Литвы Yukon Advanced Optics Worldwide предприятие в Латвии выделило помощь в 150 тыс. евро организациям, которые заботятся об украинских беженцах в этой стране. Помощь дополнит 1,5 млн. евро, выделенных до сих пор предприятием украинским беженцам. Большая часть этой суммы выделена проектам в Литве, говорится в сообщении для печати.
Литовское общество выделило 150 тысяч евро помощи украинцам в Латвии
© AP / Scanpix

"Ежегодно мы выделяем определенную часть доходов для финансовой поддержки организаций, решающих наиболее болезненные проблемы общества. В первые дни войны мы решили помочь бегущим из Украины людям в Литве, а сейчас расширяем помощь в других странах, в которых действуют дочерние предприятия Yukon", – сказал руководитель по коммуникации Yukon Advanced Optics Worldwide Германас Кавальскис.

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Помощь общества в Латвии выделена различным организациям, в том числе Латвийскому Красному Кресту, организации Young Folks, которая помогает молодежи утвердиться и найти свое призвание, Common Ground, помогающей украинским беженцам найти место жительства. Common Ground имеет также центр беженцев, который посетили уже около 10 тыс. украинцев. Отобрать организации обществу помогло посольство Украины в Латвии, говорится в сообщении для печати.

В Литве общество помогло украинцам финансировать обраэование и воспитание детей, внеклассную деятельность и т.д.

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