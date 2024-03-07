"Литовский язык можно теперь услышать чаще — однозначно": прогулка по самому русскоязычному городу Литвы

"Есть разные легенды происхождения названия. Мне нравится вариант «всезащищающий»: тут какая-то нотка дружественности. Не важно, кто ты, что ты, мы можем быть одним обществом. А любимое место любого жителя — это озеро. Город вырос на берегу озера, который как бы охватывает Висагинас руками-крыльями. И озеро — это центр притяжения. Эта улица, как соединяющая артерия, по которой летом все идут на озеро", — говорит Ольга.

От букв — к шагам, и ближе к истории города. Ранее на месте Висагинаса был скромный поселок Снечкус — названный в честь Первого секретаря Коммунистической партии Литвы Антанаса Снечкуса. Теперь это настоящий город в лесу, который всегда был примечателен доминирующим числом русских и руссокязычных — хотя, конечно, время вносит свои корректировки.

"Этот топоним мы сделали за 1000 евро. Был конкурс Висагинского самоуправления на инициативу жителей. Мы нашли энтузиаста, скульптора из Игналины. Почему мы не сделали на пьедистале, на въезде в город? Мы хотели показать, что Висагинас — простой город среди сосен, и топономический знак как будто просто вырос среди травы", — начинает рассказ Ольга Мазнева.

Мы поговорим о жизни в Висагинасе, культурных мероприятиях, развитии города после стагнации длиной в несколько лет. Шагаем!

Литовский язык можно теперь услышать чаще — однозначно. Это молодежь вернулась, о которой мы говорили, она помимо литовского знает английский, немецкий, шведский, испанский. А такие, как мои родители — я не вижу морального права в том, чтобы их осуждать, у них не было окружения. Они учили, мои родители, например, сдавали вторую категорию. Зубрили, сдавали, но вокруг никого нет, кто говорит. Носителя нет. Если ты не сипользуешь язык, как любой навык, ты его теряешь. Я к пожилым людям снисходительно отношусь, главное, чтобы они уважали", — считает Ольга.

"Город меняется за счет того, что ребята, такие, как я, и моложе, возвращаются и создают здесь свои семьи, хотят делать что-то новое. Они увидели мир, учились в других странах, знают, что можно делать по-другому. Всё меняется за счет инициативных людей, которые любят город. Только за счет людей.

Пока еще развитие города не покрывает запросы молодого населения: как говорит Ольга, сфера развлечений пока еще скромная, люди часто едут на концерты и мероприятия в другие города.

"Город застывал в своем развитии — но сейчас он меняется становится более совеременным и динамичным, появляются точки притяжения. Мне жалко, что первоначальный проект не до конца соблюдается, аллею, по которой мы шли, переделали не самым удачным образом. Но аллея Седулинос только сейчас завершили, и там полностью сохранили первоначальный проект, просто новыми материалами, технологиями — и это очень круто.

Сейчас город очень безопасный. В 90-е, когда был передел, безнаказанность, власть-не власть, это было (опасность — прим.редакции). Но это очень быстро тут прошло. Тут очень узкое маленькое общество. Ты что-то сделаешь, и это все будут знать — если не прямо, то косвенно.