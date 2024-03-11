Литовский триколор мог быть совсем другим: эскизы

"Добужинский убедил Сметону поменять флаг, но в 1939 г. он уехал в Великобританию. Президент же запомнил слова художника. 8 мая 1940 года собралась Комиссия по геральдике во главе со Жмуйдзинавичюсом, чтобы пересмотреть цвета флага. Заседание длилось 4,5 ч., на заседании утвердили замену цвета - зеленого на белый. Правда, для этого надо было изменить Конституцию, в которой были вписаны цвета флага. Всем нам известно, что произошло в июне 1940 года. Ничто не изменилось", – рассказал Каваляускас, что после II Мировой войны, сопротивления, когда в лесах воевали под этим флагом, менять его уже было поздно.