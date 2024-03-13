Литовский музей театра, музыки и кино открывает двери своего нового здания

Новое здание подтверждает стремление музея не только представлять публике интересные экспонаты, рассказывающие важные истории, но и быть местом для насыщенного досуга.

В новом комплексе в самом центре Вильнюса расположены семь открытых хранилищ - одни из самых современных открытых и интерактивных музейных хранилищ в Литве. В них хранится 70 % коллекции музея. Хранилища оснащены оборудованием, разработанным голландской компанией Bruynzeel Storage Systems, которая является европейским лидером в области инновационных и пространственных решений для музеев. Подобных аналогов в музеях нашей страны на сегодняшний день нет.