Литовский городок манит селедкой, приготовленной по особому рецепту: больше нигде такого не найдете

Сам Ориюс был в Мариямполе уже несколько раз.
„Я жду этой поездки, я выросла в Мариямполе, но давно там не была. Город изменился, похорошел. Есть места, которые мне не знакомы. Я хотела бы знать, куда в городе можно сходить“, – сказала Найне.
По словам Ориюса, их цель показать, как можно стать туристами в городе.
„В Мариямполе есть новшество – торгово-развлекательный дворик Gedimino pasažas. Там действуют выставки, галереи, но мы пришли поесть. В этом дворике есть семейный ресторан 9 metrai skonio“, – рассказал журналист.
Готовит - отец семейства, еда в ресторане домашняя, в меню нет того, что не едят его дети.
„Если это блюда, как дома, то я полюблю это место. Мне нравятся новые, хорошие рестораны, но все равно вкуснее у мамы дома“, – сказала Симона.
Ориюс и Симона ели мясо, приготовленные на гриле овощи, креветки.
„Все идеально“, – сказал Гасановас.
„О, небеса!“ – вторила ему Симона.
Из Мариямполе пара отправилась в Шунскай.
„Здесь есть уникальное место, другого такого в стране нет – место добычи селедки“, – представил Ориюс.
Их ждала трехчасовая программа - знакомство с краем и дегустация селедки.
„Я очень люблю селедку, это вкусно!“ – радовалась Симона.