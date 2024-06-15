Литовский фотограф-натуралист сделал себе подарок на 20-летие - впервые запечатлел волка

„Я в жизни четыре раза видел волка, вчера был пятый. Я видел дважды за последние два года. В прошлом году на сочельник, но только рассвело, и сделать снимок на камеру было невозможно. Прошлой осенью волк скрылся из поля зрения, но камера оказалась в рюкзаке, потому что шел дождь. Так что я упустил две возможности“, — сожалел он. Криступас увидел волка в половине пятого утра. Такое время характерно для фотографов - натуралистов.

„В воскресенье пришел мой очень хороший друг, с которым мы вместе занимаемся фотографией, у нас традиция, он приезжает ко мне и мы фотографируем природу. Человек из города, он не видит того, что вижу я. В четыре утра мы пошли на болота здесь, недалеко от Шилувы. Я знал, что там была семья лосей и вдруг смотрим - волк“, - поделился впечатлениями фотограф. Криступас говорит, что старались не шуметь и к тому же носили маску, поэтому волк их не заметил.