Литовским журналистам разрешат работать у границы с Беларусью

Это означает, что у журналистов появится возможность фиксировать процедуру разворота мигрантов и проверять информацию, предоставляемую СОГГ.
"Если это можно назвать переговорами (с журналистами), то переговоры завершились положительным результатом, в пользу журналистов, решения главы СОГГ подкорректируют, замечу, что они действовали всего неделю, этот километр из документа уберут. По сути журналисты смогут находиться у границы. Порядок обращения за разрешением в СОГГ не изменится, останутся 100 м, которые связаны с тропой пограничников и обеспечением другой инфраструктуры", - сказал Ланчинскас.
Он подтвердил, что в этом километре у границы журналисты смогут работать и самостоятельно. Если захотят, они могут просить, чтобы пограничники брали их с собой.
"В каждом конкретном случае пограничники будут принимать решение отдельно, будут учитывать потребности и заявки журналистов. Но надо понимать две вещи: первое - действует режим ЧП, и ситуация на границе очень напряженная. Одновременно СОГГ не сможет впустить большое число журналистов. Журналисты должны договориться между собой, в какой очередности и как удовлетворить их потребности, поскольку, как вы понимаете, 10 журналистов одновременно - это означает отвлечение от непосредственной работы 10 дежурных.
В данной ситуации, да, можно будет, но надо договориться, и придется координировать работу между редакциями, чтобы не было конкуренции, упреков в адрес СОГГ, что одним разрешают, а другим - нет", - сказал Ланчинскас.
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