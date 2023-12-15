Литовским военным запретили выезжать в недружественные Литве страны

За закон проголосовали 78 парламентариев, никто не голосовал против, и никто не воздержался.

Консерватор Арвидас Поцюс, призывавший проголосовать "за", уверяет, что эта поправка снизит риск утечки секретной информации.

"Некоторые военнослужащие имеют допуск к информации категории "совершенно секретно". Во избежание нехороших случаев предлагаю утвердить эту поправку", - сказал А. Поцюс.

С 1 января 2024 года профессиональным военнослужащим будет запрещен в неслужебных целях выезд в зарубежные страны или территории, перечень которых будет утвержден правительством.

Однако первоначальный список этих государств был представлен Министерством обороны еще в октябре. В него вошли Россия, Беларусь, Китай, Молдова и еще почти 10 других стран и регионов. Также будет запрещено посещать страны, в которые Министерство иностранных дел советует гражданам Литвы не ехать или немедленно покинуть страну.