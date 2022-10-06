"Мы, без сомнений, стремимся (наказать белорусских сотрудников –ELTA). Но это осложняется тем, что все происходит за физическим барьером. В случае реагирования они видят, скажем, подъезжающий наш экипаж, спешащих пограничников, тогда этот физический барьер оказывается между нашими силами и хулиганами, поэтому задержание осложнено", - сказал Г. Мишутис.

"Пока нет таких пойманных за руку, задержанных. Кроме самих мигрантов, когда они сами перерезают или их впускают. Это такой один из важнейших сейчас рабочих вопросов", - добавил представитель СОГГ.

Г. Мишутис подчеркивает, что пограничники постоянно сотрудничают с соответствующими учреждениями и у них есть средства для предотвращения повреждения физического барьера.

"Но есть планы, есть меры, есть видение, анализируются и другие инструменты согласно этим планам. Сотрудничаем с другими учреждениями, но это связано со служебными делами криминальной разведки, мы не можем сообщить детали", - сказал представитель СОГГ.

Кроме того, по словам Г. Мишутиса, с начала текущего года уже зафиксировано около 300 повреждений физического барьера, построенного на границе с Беларусью. По его словам, в последнее время ситуация остается стабильной – барьер по-прежнему повреждается почти каждый день.

"Конечно повреждения бывают разной степени, от перерезания нескольких прутов и побега, до перерезания всего сегмента и входа. Некоторые незначительные, а в некоторых случаях перерезают и впускают группы", - рассказал Г. Мишутис, добавив, что ситуация на границе остается стабильной.

"Бывают два, иногда четыре повреждения за день. Ситуация остается стабильной – фактически каждый день повреждения продолжаются", - сказал представитель СОГГ.

На вопрос, сколько может стоить ремонт физического барьера, Г. Мишутис сказал, что не может оценить, так как, по его словам, до сих пор барьер ремонтировался силами пограничников.