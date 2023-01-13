Литовский театр оперы и балета убрал из репертуара произведения русских композиторов

"Оба балета - известные произведения национальной сцены. Балет Анжелики Холиной "Барбора Радвилайте" успешно собирает полные залы уже 12-й сезон – с весны 2011 г. Билеты на этот балет купить нелегко. В балете звучит музыка Стасиса Вайнюнаса, Арвидаса Малциса и других композиторов, автор сценографии - художник Мариюс Яцовскис, художник по костюмам – Юоазас Статкявичюс. В балете рассказана история любви Барборы Радвилайте и Сигизмунда Августа", - говорится в сообщении ЛНТОБ.

"Процесс" - дебютный спектакль Мартинаса Римейкиса - публика впервые увидела в декабре 2017 г. Постановка была награждена двумя "Золотыми сценическими крестами", один вручили Римейкису, другой - композитору Миндаугасу Урбайтису. Сценографию к балету по роману Франца Кафти "Процесс" создал Мариюс Яцовскис. Художник по костюмам – Юргита Янкуте. Балет "Процесс" был приглашен на гастроли в Польшу и в Чехию, в 2019 году его показал французский телеканал Mezzo.

"Приносим извинения зрителям, которые заранее покупали билеты на вышеупомянутые спектакли, но увидят другие. Однако ЛНТОБ решил учесть рекомендацию Минкульта и временно, до окончания войны в Украине, воздержаться от публичных показов произведений русских авторов, поскольку в России культура тесно связана с агрессивной политикой этой страны. Об этом, обращаясь к мировой культурной общине, просил и министр Украины Александр Ткаченко. Мы надеемся на понимание зрителей ЛНТОБ и их поддержку, тем более, что вместо балетов, от которых мы отказываемся, мы покажем любимые публикой спектакли", – сказала представитель ЛНТОБ Юргита Скётите-Норвайшене.