Литовский суд направил Горбачеву документы по иску о привлечении к ответственности за убийства 13 января

"Документы направлены в МИД России в соответствии с Гаагской международной конвенцией. Один экземпляр просят передать Горбачеву", — заявил в понедельник BNS пресс-секретарь суда Ауримас Жукаускас.
В Вильнюсский суд подан гражданский иск от имени четырех родственников погибших во время январских событий - Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Друскиса, Аполинараса-Йозаса Повилайтиса - об ответственности Горбачева за январские события 1991 года у Вильнюсской телебашни.
После того, как истцы выполнили предписание суда о переводе документов на русский язык для ответчика, суд принял иск и решение направить документы Горбачеву.
Ответчик должен быть проинформирован о деле и представить свои замечания. Судебное заседание еще не назначено.
Гражданский иск был подан от имени близких шести погибших.
Целью этого иска является привлечение Горбачева к ответственности за убийства 13 января как лица, занимавшего высший пост в СССР.
Истцы утверждают, что представили суду доказательства того, что тогдашний президент СССР Горбачев, будучи верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР с 11 по 13 января 1991 года, командовал армией, но не предпринял мер, чтобы предотвратить агрессию, и это не остановило совершение международного преступления.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.
Из-за преступлений против человечности и военных преступлений в деле о событиях 13 января 1991 года было осуждено 67 бывших советских солдат и офицеров. Среди них и тогдашний министр обороны Дмитрий Язов.
Большинство было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказали Литве в их выдаче.
Горбачева безуспешно пытались опросить по делу как свидетеля.
Согласно публичной информации, бывший президент СССР, 91-летний Горбачев, проживает в доме в Подмосковье.
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