Литовский путешественник отправился в плавание по Атлантическому океану на одноместной весельной лодке

Его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С. Дарюса и С. Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим такой маршрут.

© Vytautas Dranginis

После более чем двухлетней подготовки к историческому и в то же время рекордному путешествию А. Валуявичюсу понадобилось еще 36 дней, говорится в пресс-релизе. Так долго путешественник в Испании ждал подходящих погодных условий, которые позволили бы ему начать первое в истории Литвы плавание через Атлантический океан на одноместной весельной лодке.

© Vytautas Dranginis

"Ожидание было долгим, но я не мог ничего изменить — мать-природа здесь строит планы, с ней не поспоришь, так что все, что тебе нужно сделать, — это набраться терпения. Но ожидание закончилось: мне не терпится поскорее начать плавание – за все это время энтузиазм никуда не испарился, а только прибавился", – поделился своими мыслями А. Валуявичюс.

Следить за путешествием Ауримаса Валуявичюса в режиме реального времени можно здесь.