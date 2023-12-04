Литовский профсоюз работников образования возобновляет забастовку

Лидер профсоюза А. Навицкас напоминает, что учителя просят в бюджете следующего года увеличить зарплату учителям по 15% с января и с сентября.

Педагоги ЛПСРО надеются, что члены Сейма согласятся с требованием учителей, поскольку, по их мнению, если заработная плата будет увеличена только на 10% с января и на такую ​​же сумму с сентября, "в лучшем случае будет компенсирована инфляция".

Представители профсоюза также убеждены, что такое повышение заработной платы не достигнет цели в 130% средней заработной платы (СЗП), предусмотренной в соглашении политических партий об образовании.

А. Навицкас напоминает, что ЛПСРО выразил недоверие к расчетам правительства по средней зарплате учителей.

По мнению председателя ЛПСРО А. Навицкаса, члены Сейма, находящиеся в позиции и в оппозиции, еще могут путем голосования исправить ошибочный расчет зарплаты и одобрить предложения учителей по повышению зарплаты больше, чем предусмотрело правительство.