Литовский профсоюз работников образования возобновляет забастовку

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Во вторник Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) возобновит всеобщую забастовку учителей, сообщает председатель профсоюза Андрюс Навицкас. Бастующие учителя планируют наблюдать за заседанием Сейма, в ходе которого планируется утвердить госбюджет на следующий год.

Лидер профсоюза А. Навицкас напоминает, что учителя просят в бюджете следующего года увеличить зарплату учителям по 15% с января и с сентября.

Педагоги ЛПСРО надеются, что члены Сейма согласятся с требованием учителей, поскольку, по их мнению, если заработная плата будет увеличена только на 10% с января и на такую ​​же сумму с сентября, "в лучшем случае будет компенсирована инфляция".

Представители профсоюза также убеждены, что такое повышение заработной платы не достигнет цели в 130% средней заработной платы (СЗП), предусмотренной в соглашении политических партий об образовании.

А. Навицкас напоминает, что ЛПСРО выразил недоверие к расчетам правительства по средней зарплате учителей.

По мнению председателя ЛПСРО А. Навицкаса, члены Сейма, находящиеся в позиции и в оппозиции, еще могут путем голосования исправить ошибочный расчет зарплаты и одобрить предложения учителей по повышению зарплаты больше, чем предусмотрело правительство.

ЛПСРО напоминает, что забастовка, начавшаяся 29 сентября, возобновлена 22 ноября, когда Литовский профсоюз работников образования и Министерство образования, науки и спорта (МОНС) не пришли к согласию по требованиям учителей: заработная плата педагогов, структура трудовой нагрузки и сокращение количества учащихся в классах.

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Источник
ru.DELFI.lt
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