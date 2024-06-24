2024.06.24 13:22

Литовский праздники Росы в Кярнаве: традиционные действа буквально завораживают

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Rasos šventė Kernavėje 2024
Rasos šventė Kernavėje 2024
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В Кярнавском археологическом резервате ежегодно проводят праздник Росы („Расос“). В 2024 году торжества начались 23 июня в полдень. Самые стойкие участники действа встретили здесь восход Солнца.

С 12 часов в Кярнаве открылась ярмарка. В 17 ч. - выставка „Цвета Кярнаве“.

Вечером открылись обрядовые ворота на Замковом городище, согласно традиции люди танцевали, собравшись в круг, играли в разные игры, слушали выступления фольклорных ансамблей, а в 21.40 ч. провожали Солнце на Замковой горе.

После захода Солнца, в 23 ч. на городищах зажгли костры. Начались танцы, а в полночь - пускали венки по реке Нерис в долине Паяута.

Самые отчаянные в 3 ч. прыгали через костры на Замковой горе, а самые стойкие в 4.30 ч. встретили восход Солнца, умывались утренней росой на городище трона Миндаугаса и в долине Паяута.

В Кярнаве Расос отмечают с 1967 года. Расос - это языческий праздник, который после принятия христианства стали называть Йонинес (день Ивана Купалы).

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