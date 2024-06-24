Литовский праздники Росы в Кярнаве: традиционные действа буквально завораживают

С 12 часов в Кярнаве открылась ярмарка. В 17 ч. - выставка „Цвета Кярнаве“.

Вечером открылись обрядовые ворота на Замковом городище, согласно традиции люди танцевали, собравшись в круг, играли в разные игры, слушали выступления фольклорных ансамблей, а в 21.40 ч. провожали Солнце на Замковой горе.

После захода Солнца, в 23 ч. на городищах зажгли костры. Начались танцы, а в полночь - пускали венки по реке Нерис в долине Паяута.

Самые отчаянные в 3 ч. прыгали через костры на Замковой горе, а самые стойкие в 4.30 ч. встретили восход Солнца, умывались утренней росой на городище трона Миндаугаса и в долине Паяута.