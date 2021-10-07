В рейтинге проанализированы 227 стран (территорий), баллы начисляются за каждое направление безвизового въезда. Максимально возможное количество баллов — 226, поскольку баллы за безвизовый въезд на территорию
страны гражданства не начисляются.
В рейтинге паспортов по свободе передвижения лидируют Япония и Сингапур. На втором месте Германия и Южная Корея.
На третьем месте – Финляндия, Италия, Люксембург и Испания. На четвертом месте Австрия и Дания, на пятом – Франция, Ирландия, Нидерланды, Португалия и Швеция.
На шестом месте Новая Зеландия и Бельгия. На седьмом месте США и Великобритания, Чехия, Греция, Мальта и Норвегия. На восьмом месте – Австралия и Канада, на девятом – Венгрия, на десятом – Литва, Польша и Словакия.
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