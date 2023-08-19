Литовский паспорт на черном рынке – в числе 5 самых дорогих документов

Лето - время отпусков, люди часто ездят за границу, поэтому им рекомендуют беречь литовский паспорт. По данным Privacy Affairs, он на "черном рынке" является одним из 5 самых дорогих документов. В 2023 г. среди аферистов он оценивается в 3000 долларов США.

Финансовые мошенники за кредитную карту с лимитом в 5000 долларов США платят 110 долларов США, за немецкий профиль криптовалюты платформы N26 – 2650 долларов США, за данные со страницы фейсбука или инстаграма – по 25 долларов США, за подключение к эл. почте Gmail – 60 долларов США.

"Действующий в ЕС Общий регламент защиты персональных данных значительно ужесточил порядок использования этих данных, однако их безопасность во многом зависит и от того, сколько внимания и средств в защиту своих систем вкладывают ведомства. Защита от кибератак сложная и дорогостоящая. Кроме того, не все компании и организации, владеющие данными серьезно относятся к их защите", – сказал специалист Пятрас Готаутас.