Литовский паспорт на черном рынке – в числе 5 самых дорогих документов

Лето - время отпусков, люди часто ездят за границу, поэтому им рекомендуют беречь литовский паспорт. По данным Privacy Affairs, он на "черном рынке" является одним из 5 самых дорогих документов. В 2023 г. среди аферистов он оценивается в 3000 долларов США.
Финансовые мошенники за кредитную карту с лимитом в 5000 долларов США платят 110 долларов США, за немецкий профиль криптовалюты платформы N26 – 2650 долларов США, за данные со страницы фейсбука или инстаграма – по 25 долларов США, за подключение к эл. почте Gmail – 60 долларов США.
"Действующий в ЕС Общий регламент защиты персональных данных значительно ужесточил порядок использования этих данных, однако их безопасность во многом зависит и от того, сколько внимания и средств в защиту своих систем вкладывают ведомства. Защита от кибератак сложная и дорогостоящая. Кроме того, не все компании и организации, владеющие данными серьезно относятся к их защите", – сказал специалист Пятрас Готаутас.
Последняя крупная кража данных имела место в апреле этого года в США - хакеры взломали серверы медучреждения Shields Health Care Group. Были украдены данные 2,3 млн. человек.
По словам Готаутаса, это еще раз доказывает, что человеку не надо забывать свои документы в парке на скамейке, персональные данные могут быть украдены иным способом.