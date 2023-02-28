Об этом сообщила Государственная инспекция по труду (ГИТ), отметив, что стороны договорились публично условия соглашения не комментировать.
Режиссер Коршуновас сказал, что доволен условиями соглашения.
"(…) По сути я доволен, поскольку обстоятельства благоприятны для меня", – сказал он.
Глава театра Мартинас Будрайтис подтвердил эту информацию, но условия комментировать не стал.
Ранее руководство театра утверждало, что Коршуновас был уволен за халатность и систематические прогулы.
На место Коршуноваса в январе назначили трех режиссеров – Камиле Гудмонайте, Эгле Шведкаускайте и Антанас Обцарскас.
В Комиссию ГИТ по трудовым спорам обратился Коршуновас.
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