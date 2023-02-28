Об этом сообщила Государственная инспекция по труду (ГИТ), отметив, что стороны договорились публично условия соглашения не комментировать.

Режиссер Коршуновас сказал, что доволен условиями соглашения.

"(…) По сути я доволен, поскольку обстоятельства благоприятны для меня", – сказал он.

Глава театра Мартинас Будрайтис подтвердил эту информацию, но условия комментировать не стал.

Ранее руководство театра утверждало, что Коршуновас был уволен за халатность и систематические прогулы.

На место Коршуноваса в январе назначили трех режиссеров – Камиле Гудмонайте, Эгле Шведкаускайте и Антанас Обцарскас.

В Комиссию ГИТ по трудовым спорам обратился Коршуновас.