Литовский музей театра, музыки и кино открывает двери своего нового здания

Новое здание подтверждает стремление музея не только представлять публике интересные экспонаты, рассказывающие важные истории, но и быть местом для насыщенного досуга.
В новом комплексе в самом центре Вильнюса расположены семь открытых хранилищ - одни из самых современных открытых и интерактивных музейных хранилищ в Литве. В них хранится 70 % коллекции музея. Хранилища оснащены оборудованием, разработанным голландской компанией Bruynzeel Storage Systems, которая является европейским лидером в области инновационных и пространственных решений для музеев. Подобных аналогов в музеях нашей страны на сегодняшний день нет.
Здания оснащены энергосберегающими вентиляционными камерами с роторными рекуператорами, системой климат-контроля в хранилищах, соответствующей международным стандартам, современным противопожарным газовым оборудованием, 9 современными кабинетами для сотрудников, современным многофункциональным залом для мероприятий, небольшим конференц-залом, читальным залом для посетителей и кафе.
Регистрация на экскурсии начнется с 15 марта.
Информацию об экскурсиях можно найти на сайте Литовского музея театра, музыки и кино и в социальных сетях музея.