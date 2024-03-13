Литовский музей театра, музыки и кино открывает двери своего нового здания

 
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Paroda „Vilnius kine“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Paroda „Vilnius kine“, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
ФОТО: Zenonas Nekrošius
После 16 лет реконструкции на этой неделе открываются двери нового здания Литовского музея театра, музыки и кино. Здесь сокровища музея будут представлены в открытых хранилищах, которые можно посетить и изучить в ходе экскурсий, сообщает Министерство культуры.

Новое здание подтверждает стремление музея не только представлять публике интересные экспонаты, рассказывающие важные истории, но и быть местом для насыщенного досуга.

В новом комплексе в самом центре Вильнюса расположены семь открытых хранилищ - одни из самых современных открытых и интерактивных музейных хранилищ в Литве. В них хранится 70 % коллекции музея. Хранилища оснащены оборудованием, разработанным голландской компанией Bruynzeel Storage Systems, которая является европейским лидером в области инновационных и пространственных решений для музеев. Подобных аналогов в музеях нашей страны на сегодняшний день нет.

Здания оснащены энергосберегающими вентиляционными камерами с роторными рекуператорами, системой климат-контроля в хранилищах, соответствующей международным стандартам, современным противопожарным газовым оборудованием, 9 современными кабинетами для сотрудников, современным многофункциональным залом для мероприятий, небольшим конференц-залом, читальным залом для посетителей и кафе.

Регистрация на экскурсии начнется с 15 марта.

Информацию об экскурсиях можно найти на сайте Литовского музея театра, музыки и кино и в социальных сетях музея.

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