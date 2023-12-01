Литовский морской музей - дружественный для всех посетителей

Животные заговорили, и появились успокаивающие пространства

Согласно рекомендациям партнеров проекта (Клайпедской школы Литоринос, Клайпедской школы Медейнес, специалистов Клайпедского центра обучения по зрению), большое внимание было уделено установке успокаивающих мест, поскольку люди с особыми потребностями могут испытывать шок из-за большого количества посетителей на выставке, а также дискомфорт от темноты, запахов, звуков и т. д.

Именно поэтому здесь установили диваны с успокаивающим эффектом, чтобы оказывать умиротворяющее воздействие на посетителей во время наблюдения за терапевтическим аквариумом с медузами или выставкой раковин. Здесь также есть полностью закрытое пространство для успокоения, предназначенное для чувствительных людей, которые ищут более тихую обстановку, вдали от шума. В этом пространстве можно будет посидеть, полежать и расслабиться, просматривая видеоролик о морской стихии, изучая тактильный образовательный отсек, имитирующий морское дно, или собирая пазл с морскими животными. Четвертая остановка для спокойного отдыха была обновлена: из нее открывается вид на бассейн с пингвинами и можно послушать истории о пингвинах.