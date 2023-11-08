Литовский Красный Крест: за день поступает около 400 обращений за помощью

"За 3 недели мы получили около 3 тыс. звонков. Число, безусловно, большое. В первую неделю таких звонков было, наверное, больше всего, сейчас эти звонки стабилизировались и составляют уже по 400 в день. Можно сказать, что треть всех звонков были уже направлены в наши отделения и что помощь уже оказана или будет быть оказана немедленно", - сказала в среду Л. Лесаускайте.

"Некоторые звонки ложные, люди звонят и бросают трубку и т. д., другая часть – это те, на которые мы не можем ответить – всякие странные, иногда не очень адекватные просьбы, но треть – это точно такие случаи и иногда очень сложные, где помощь нужна здесь и сейчас", - указывает представитель организации.

По словам Л. Лесаускайте, звонящие в основном обращаются за продовольственной помощью, некоторые обращаются и за транспортными услугами. Однако в ряде случаев, как отмечает представитель организации, нуждающимся не хватает знаний финансовой грамотности.