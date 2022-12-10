Литовский красный крест собрал для украинцев больше 1000 спальных мешков

По ее словам, помощь передадут Украинскому красному кресту, который передаст спальные мешки нуждающимся.

"В понедельник в Вильнюс привезут спальные мешки, собранные по всей Литве, потом волонтеры их рассортируют, и повезем их в Украину. Цель – увезти в конце недели", – сказала она.

Участников акции посетил президент Литвы Гинатас Науседа, который сказал, что враг видит, что ему не удается победить на поле боя, поэтому он сделал мишенью мирных жителей.

"Не дадим грязи и злу задушить сопротивление в мирной стране. Надо сделать все, чтобы зло потерпело поражение", – сказал президент.

В Вильнюсе с 11 до 15 ч. собрали 375 спальных мешков.

"Мы рады, что люди активно участвуют. На данный момент мы собрали 375 спальных мешков", – сказала волонтер Паулина Стяпонавичюте.

Красный Крест отмечает, что из-за быстрого похолодания и острого дефицита электроэнергии в Украине почти 12 миллионов украинцев остались без электричества и каждый день борются с холодом. Поэтому Красный Крест Украины обратился в Красный Крест Литвы с просьбой о 75 000 единиц спальных мешков, в которых в настоящее время очень нуждаются жители Украины.

Сбор спальных мешков организуется 10 и 11 декабря с 11.00 до 16.00 час. Организаторы отмечают, что сейчас не собирают другие вещи и просят приносить только спальные мешки. Также подчеркивают, что важно приносить вещи в хорошем состоянии или новые, которые можно сразу отправить в Украину. Самостоятельно упаковывать спальные мешки не нужно, но, если приносится более одного спального мешка, их просят сложить в мешок и пометить количество вещей внутри.

Красный Крест указывает города и адреса, где будет организована акция по сбору спальных мешков: Вильнюс – Упес 9 (парковка рядом с ЦУМом), Висагинас – ул. Вильтес 1, Электренай – ул. Драугистес 20, Каунас – арена "Жальгирис", Расейняй – ул. Жемайтес 6А, Вилкавишкис – ул. Кястуче 5, Таураге – ул. В. Кудиркос 2А, Шяуляй – ул. Васаре 16-осес 46, Клайпеда – Тургаус айкште 26 (парковка рядом с главным входом на рынок), Паневежис – ул. Парко 12, Рокишкис – ул. Витауто 25, Утена – ул. Лауко 19А, 2 э., Укмерге – ул. Мишку 29, Алитус – ул. Юозапавичяус 33.