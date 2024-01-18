Литовский Красный Крест поможет улучшить просвещение населения в области гражданской обороны

"В связи с изменением ситуации с безопасностью в регионе теперь нас будет объединять еще одна общая цель – предоставить жителям страны необходимые знания о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и в военное время. Сотрудничество с таким партнером поможет успешно продолжить информационную кампанию в области гражданской обороны", - сказал в среду заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев после подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве.

"Помощь неправительственных организаций является одной из опор нашей гражданской обороны", - добавил он.

В рамках сотрудничества в сфере гражданской обороны обучение пройдут волонтеры общества Красного Креста, которые в дальнейшем напрямую будут предоставлять жителям всех самоуправлений Литвы актуальную информацию о том, как действовать, услышав предупреждающую сирену, как подготовиться к возможным военным угрозам или вести себя в случае других возможных природных и техногенных катастроф.