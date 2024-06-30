2024.06.30 07:07

Литовский городок манит селедкой, приготовленной по особому рецепту: больше нигде такого не найдете

 
Эма Милюте
ru.DELFI.lt

Журналист Delfi Ориюс Гасановас с Симоной Найне отправились в Мариямполе. Это родной город Симоны, несмотря на это путешественники посетили целый ряд мест, где ей бывать не доводилось.

Сам Ориюс был в Мариямполе уже несколько раз.

„Я жду этой поездки, я выросла в Мариямполе, но давно там не была. Город изменился, похорошел. Есть места, которые мне не знакомы. Я хотела бы знать, куда в городе можно сходить“, – сказала Найне.

Семейный ресторан в Мариямполе

По словам Ориюса, их цель показать, как можно стать туристами в городе.

„В Мариямполе есть новшество – торгово-развлекательный дворик Gedimino pasažas. Там действуют выставки, галереи, но мы пришли поесть. В этом дворике есть семейный ресторан 9 metrai skonio“, – рассказал журналист.

Готовит - отец семейства, еда в ресторане домашняя, в меню нет того, что не едят его дети.

„Если это блюда, как дома, то я полюблю это место. Мне нравятся новые, хорошие рестораны, но все равно вкуснее у мамы дома“, – сказала Симона.

Ориюс и Симона ели мясо, приготовленные на гриле овощи, креветки.

„Все идеально“, – сказал Гасановас.

„О, небеса!“ – вторила ему Симона.

Silkės degustacija Marijampolėje

Из Мариямполе пара отправилась в Шунскай.

„Здесь есть уникальное место, другого такого в стране нет – место добычи селедки“, – представил Ориюс.

Их ждала трехчасовая программа - знакомство с краем и дегустация селедки.

„Я очень люблю селедку, это вкусно!“ – радовалась Симона.

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