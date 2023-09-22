Литовский фотограф сфотографировал комету, которая в следующий раз появится только через 400 лет

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Kometa Nishimura. V. Tarulio nuotr.
Kometa Nishimura. V. Tarulio nuotr.
В середине сентября к Земле приближалась комета Нишимура. Астрономы сообщали, что ее трудно будет увидеть невооруженным глазом из-за солнечных лучшей, освещающих небо.

Однако литовскому фотографу Вайдасу Тарулису, члену SkyChasers LT, удалось увидеть эту комету. Тарулис поделился с Delfi своими фотографиями и сказал, что фото он сделал 10 сентября, в 05.05 ч. в Рипайчай, Утенский район.

"Это новая комета [...]. С литовской территории увидеть ее сложно, поскольку она поднимается над горизонтом только рано утром перед восходом Солнца. Но удалось зафиксировать", – сказал Тарулис.

Kometa Nishimura. V. Tarulio nuotr.

Эту комету 12 августа 2023 года открыл японский астроном Хидео Нишимура. Официальное название кометы – C/2023 P1 (Нишимура). В следующий раз в небе около Земли ее можно будет увидеть только в начале 2431 гпда, сообщает НАСА.

Kometa Nishimura. Gianluca Masi/Scanpix nuotr.
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Источник
ru.DELFI.lt
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