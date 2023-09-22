Литовский фотограф сфотографировал комету, которая в следующий раз появится только через 400 лет

Однако литовскому фотографу Вайдасу Тарулису, члену SkyChasers LT, удалось увидеть эту комету. Тарулис поделился с Delfi своими фотографиями и сказал, что фото он сделал 10 сентября, в 05.05 ч. в Рипайчай, Утенский район.
"Это новая комета [...]. С литовской территории увидеть ее сложно, поскольку она поднимается над горизонтом только рано утром перед восходом Солнца. Но удалось зафиксировать", – сказал Тарулис.
Эту комету 12 августа 2023 года открыл японский астроном Хидео Нишимура. Официальное название кометы – C/2023 P1 (Нишимура). В следующий раз в небе около Земли ее можно будет увидеть только в начале 2431 гпда, сообщает НАСА.
Оставить комментарий Читать комментарии