Литовский фотограф сфотографировал комету, которая в следующий раз появится только через 400 лет

Однако литовскому фотографу Вайдасу Тарулису, члену SkyChasers LT, удалось увидеть эту комету. Тарулис поделился с Delfi своими фотографиями и сказал, что фото он сделал 10 сентября, в 05.05 ч. в Рипайчай, Утенский район.

"Это новая комета [...]. С литовской территории увидеть ее сложно, поскольку она поднимается над горизонтом только рано утром перед восходом Солнца. Но удалось зафиксировать", – сказал Тарулис.