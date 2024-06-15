Литовский фотограф-натуралист сделал себе подарок на 20-летие - впервые запечатлел волка

„7 лет я фотографию природу, тысячи километров, десятки рассветов и сотни поздних вечеров и, наконец, мечта сбылась! Утро 10 июня предоставило возможность встретить волка. Между нами было около 40 метров, поэтому меня трясет от адреналина, когда я пишу о том случае“, - написал после невероятной встречи Криступас Армошка, который изучает экономику в университете Витаутаса Великого, но также является охотником и пчеловодом.
„15 июня мне будет 20 лет, и это был словно ранний подарок на день рождения от природы“, - рассказал парень об удачной возможности увековечить волка.
Фотограф, проживающий в Шилуве Расейняйского района, рассказывает, что хотя волка он фотографировал впервые, ему приходилось с ним встречаться раньше.
„Я в жизни четыре раза видел волка, вчера был пятый. Я видел дважды за последние два года. В прошлом году на сочельник, но только рассвело, и сделать снимок на камеру было невозможно. Прошлой осенью волк скрылся из поля зрения, но камера оказалась в рюкзаке, потому что шел дождь. Так что я упустил две возможности“, — сожалел он. Криступас увидел волка в половине пятого утра. Такое время характерно для фотографов - натуралистов.
„В воскресенье пришел мой очень хороший друг, с которым мы вместе занимаемся фотографией, у нас традиция, он приезжает ко мне и мы фотографируем природу. Человек из города, он не видит того, что вижу я. В четыре утра мы пошли на болота здесь, недалеко от Шилувы. Я знал, что там была семья лосей и вдруг смотрим - волк“, - поделился впечатлениями фотограф. Криступас говорит, что старались не шуметь и к тому же носили маску, поэтому волк их не заметил.
„Очевидно, что мы вели себя очень тихо, и, возможно, нам повезло из-за направления ветра. Мы, конечно, тоже замаскировались. С волком у нас было 2,5 минуты встречи, я в основном сосредоточился на фотографиях. Никогда не знаешь, когда будет следующая встреча“, — говорит парень. По его словам, хищник очень спокойно продолжил свой путь. Это могла быть самка-второгодка или старая волчица.
Охраняемый вид
Волк является охраняемым видом в Европейском Союзе и многих других странах. Литва, в 1996 г. ратифицировав Бернскую конвенцию „Об охране дикой природы и окружающей среды Европы“, постановила, что запрет на охоту на волков, установленный Бернской конвенцией, не распространяется на Литву. Согласно Директиве о средах обитания, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии также сделаны исключения и у этих стран есть законные возможности регулировать численность волков, охотясь на них. Хотя Литва договорилась о более благоприятных условиях регулирования популяции волков, чем страны Средней и Центральной Европы, согласно международным обязательствам она должна обеспечить благоприятное условия по защите волков.
Согласно утвержденному плану охраны волков, в Литве могут проживать от 32 до 62 волчьих семей. При наличии более 62 семейств волков (общая численность волков на конец зимы 500 и более) популяцию планируется сокращать равномерно и удерживать в пределах 32-62 семейств. В сезон 2023-2024 гг. установлен лимит охоты на 341 волка. За сезон было добыто 280 волков, еще 9 волков были сбиты автомобилями или отстреляны по специальным разрешениям, выдаваемым вне сезона охоты для уменьшения ущерба, наносимого волками овцам и другим сельскохозяйственным животным.