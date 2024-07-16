Литовских спортсменов проводили на Олимпийские игры в Париже

В конном спорте выступят Юстина Ванагайте и лошадь Набаб, а также Андрюс Петровас и лошадь Линкольн.

Тогда как в борьбе будут соревноваться Миндаугас Венцкайтис и Габия Дилите, в гимнастике – Роберт Творогал, в велоспорте – Раса Лелейвите, Оливия Балейшите и Василий Лендель, в пляжном волейболе – Моника Пауликене и Айне Раупелите, а в баскетболе 3х3 - Аурелиюс Пукялис, Гинтаутас Матулис, Эвалдас Джяугис и Шарунас Вингялис.