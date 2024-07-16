Литовских спортсменов проводили на Олимпийские игры в Париже

Обращаясь к спортсменам, глава страны поблагодарил всех тренеров, помощников, руководителей спортивных федераций, которые из года в год поддерживают олимпийские надежды Литвы, и пожелал олимпийцам сил и мотивации, подчеркнув, что их поддерживает вся Литва.
„Пусть величайший успех сопровождает вас на каждом метре олимпийского пути!“ - пожелал глава страны.
Президент традиционно вручил флаг Литвы спортсменам, отправляющимся на Олимпийские игры. Успехов олимпийцам пожелала также президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте.
Вместе с 50 спортсменами в Париж также отправляются 49 тренеров и членов обслуживающего персонала. Со сборной в Париже будет работать команда из 11 медиков из Литвы.
Литву в плавании на летних Олимпийских играх будут представлять Данас Рупшис, Рута Мейлутите, Алексас Савицкас, Котрина Тетеревкова, Томас Навиконис, Томас Лукминас и Андрюс Шидлаускас.
В Париж также отправляются легкоатлеты Миколас Алекна, Андрюс Гуджюс, Иева Гумбс, Ливета Ясюнайте, Довиле Килти, Мартинас Алекна, Габия Гальвидите, Модеста Юсте Мораускайте, Диана Загайнова, Айрине Пальшите и Эдис Матусявичюс.
В соревнованиях по гребле примут участие Виктория Сенкуте, Довиле Римкуте, Доната Каралене, Камиле Краликайте, Иева Адомавичюте, Гедрюс Беляускас и Домантас Станкунас.
Лаура Асадаускайте-Заднепровскене и Гинтаре Венчкаускайте отправляются сражаться в современном пятиборье.
В гребле на байдарках и каноэ Литву будут представлять Симонас Малдонис, Миндаугас Малдонис, Игнас Навакаускас, Артурас Сея и Андрей Олейник.
В конном спорте выступят Юстина Ванагайте и лошадь Набаб, а также Андрюс Петровас и лошадь Линкольн.
Виктория Андрулите и Ритис Ясюнас проверят свои силы в парусном спорте.
В брейкинге Литву представит Доминика Баневич.
Тогда как в борьбе будут соревноваться Миндаугас Венцкайтис и Габия Дилите, в гимнастике – Роберт Творогал, в велоспорте – Раса Лелейвите, Оливия Балейшите и Василий Лендель, в пляжном волейболе – Моника Пауликене и Айне Раупелите, а в баскетболе 3х3 - Аурелиюс Пукялис, Гинтаутас Матулис, Эвалдас Джяугис и Шарунас Вингялис.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.