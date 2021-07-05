"Вы отдали все силы и создавали праздник для людей. Благодарю за вашу борьбу. В следующий раз победа снова будет за нами! Пока в Литве есть баскетбольные болельщики, пока скандируем ЛИ-ТВА, баскетбол будет!", – сказано на странице президента в фейсбуке.
Президент следил за матчем отборочного турнира на Олимпиаду в Токио на трибуне арены "Жальгирис" вместе с другими 11 500 болельщиками.
Напомним, что мужская сборная Словении одержала победу над Литвой (96:85) в финальном матче отборочного турнира на Олимпиаду в Токио. Дарюс Масколюнас заявил о том, что уходит с поста главного тренера сборной Литвы.
Благодаря этой победе словенцы впервые в истории завоевали путевку на Олимпийские игры. Литовская сборная впервые за время независимости не попадает на олимпиаду.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ажиотаж, связанный с продажами жилья, докатился до Диджясалиса: квартиры идут нарасхват (2)
На рынке Диджясалиса , который печально прославился...
Житель Вильнюса хочет судиться с Горбачевым в гражданском порядке
Житель Вильнюса Робертас Повилайтис, лишившийся отца...
Мошенники нашли золотоносную жилу: вот как они действуют сейчас (50)
Далеко не каждый звонящий вам человек и утверждающий,...
В Литве появились новые рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19
Отныне жители Литвы , которые переболели...
На Лукишкской площади началась вакцинация жителей от COVID-19 (5)
С 5 июля в Вильнюсе , на Лукишкской площади началась...