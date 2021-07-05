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В раздевалку литовской сборной по баскетболу после матча со словенской командой пришел президент Литвы Гитанас Науседа и поблагодарил баскетболистов за их усилия.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© Facebook

"Вы отдали все силы и создавали праздник для людей. Благодарю за вашу борьбу. В следующий раз победа снова будет за нами! Пока в Литве есть баскетбольные болельщики, пока скандируем ЛИ-ТВА, баскетбол будет!", – сказано на странице президента в фейсбуке.

Президент следил за матчем отборочного турнира на Олимпиаду в Токио на трибуне арены "Жальгирис" вместе с другими 11 500 болельщиками.

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Напомним, что мужская сборная Словении одержала победу над Литвой (96:85) в финальном матче отборочного турнира на Олимпиаду в Токио. Дарюс Масколюнас заявил о том, что уходит с поста главного тренера сборной Литвы.

Благодаря этой победе словенцы впервые в истории завоевали путевку на Олимпийские игры. Литовская сборная впервые за время независимости не попадает на олимпиаду.

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