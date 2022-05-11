Об этом в среду договорились министры внутренних дел и обороны Литвы.

"Есть военные на границе. Количество нелегалов постепенно уменьшается, военные были не во всех, а только в части застав. Сейчас они будут дополнять силы пограничников там, где еще встречаются группы нелегалов", — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас журналистам.

По его словам, военные останутся дежурить на участках в Варенском районе - от Капчяместиса до Девенишкес, а севернее Девенишкес, в сторону Адутишкис, от их помощи планируют отказаться.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, пока в стране действует экстремальная ситуация, для охраны государственной границы необходима помощь армии.

"Угрозы на границе с Беларусью не исчезли и не изменились, белорусский режим продолжает пытаться дестабилизировать политический и общественный порядок в соседних странах, появился новый маршрут нелегальной миграции через Россию", — сказала она.

Анушаускас пока не называет количество военнослужащих, которые останутся на границе с Беларусью.

По его словам, военные, несущие службу на границе, лишаются возможности повышать военные навыки.

"Наряду с пограничниками несут службу наши ополченцы, они, как гражданские лица, несут военную службу добровольно в среднем от 20 до 40 дней в году. Во время этой службы они обычно приобретают военные навыки и учатся. Те добровольцы из двух отрядов уже давно не могут повысить такие навыки, потому что дежурят на границе", — сказал министр обороны.

"Для нас это проблема, потому что мы хотим, чтобы эти военные повышали свои навыки и проходили обучение, участвовали в учениях. Пограничники делают свою работу, а вот военные немного страдают, помогая им. Думаю, логичным будет сокращение их числа в связи со сложившейся ситуацией", — сказал он.

Военные помогают пограничникам с июля прошлого года, когда в связи с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси в Литве была введена экстремальная ситуация.

По данным МВД, в большинстве случаев сейчас мигранты прибывают из стран происхождения в Россию, затем – в Беларусь, а оттуда уже в Литву.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), всего в этом году развернули 1585 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в Литву из Беларуси.

По состоянию на 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, 8106 из них не попали в Литву.

В настоящее время в страну каждый день пытаются попасть от нескольких до нескольких десятков мигрантов, и их поток значительно сократился по сравнению с началом миграционного кризиса.