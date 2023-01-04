Военнослужащие Передислоцируемого модуля систем связи и информационных систем (PRISM) Батальона систем связи и информационных систем великого гетмана Криступаса Радвиласа Перкунаса отправляются в эту миссию уже в шестой раз.

"В 2023 году Литва останется активным участником международных усилий по обеспечению безопасности и стабильности. Мы выполняем свои международные обязательства, поэтому вместе с нашими союзниками продолжим стремиться к нахождению наиболее оптимальных решений в регионах операций", — говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.

Осуществляемая с 2012 года международная операция NS2T направлена ​​на защиту южной части Турции от возможных ракетных и химических атак со стороны Сирии. По данным Минобороны, миссия усилит возможности противовоздушной обороны Турции за счет развертывания сложной системы противоракетной обороны класса "земля-воздух". Эта система связана с сетью противовоздушной обороны НАТО и помогает защитить население Турции.

Как говорится в сообщении, отправляя военных PRISM в эту операцию, литовская армия вносит свой вклад в усилия международного сообщества по поддержке мирного процесса в Турции. Основная задача солдат PRISM, взаимодействующих в миссии с испанским контингентом, дислоцированным в этом районе - обеспечить надежную поддержку командного пункта системами связи и информации и обмен информацией между союзниками, что позволит командиру операции выполнять свои задачи.

В общей сложности около 60 литовских военных в настоящее время выполняют международные операции и миссии под эгидой НАТО, Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

Литовские военные в настоящее время участвуют в операции ООН Minusma в Мали, учебных миссиях ЕС в Мали (EUTM MALI), Центральноафриканской Республике (EUTM RCA) и Мозамбике (EUTM Mozambique), морских операциях ЕС Atalanta и Irini, а также в операциях НАТО в Ираке (NMI) и Косове (KFOR).