Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

Как сообщают Вооруженные силы, в трехнедельных учениях "Быстрый меч -2022" (Schneller Degen 2022) с понедельника участвуют элементы штаба механизированной пехотной бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и военных подразделений.

В ходе оценочных упражнений военнослужащие узнают, как планировать операции и командовать воинскими частями в бою.

В ходе учений готовность бригады "Железный волк" будет оцениваться специальной группой наблюдателей с использованием специальных процедур военного процесса принятия решений НАТО.

Эти учения ежегодно организует германская армия, в прошлом году учения Schneller Degen впервые прошли и в Литве.