Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

Как сообщают Вооруженные силы, в трехнедельных учениях "Быстрый меч -2022" (Schneller Degen 2022) с понедельника участвуют элементы штаба механизированной пехотной бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") и военных подразделений.
В ходе оценочных упражнений военнослужащие узнают, как планировать операции и командовать воинскими частями в бою.
В ходе учений готовность бригады "Железный волк" будет оцениваться специальной группой наблюдателей с использованием специальных процедур военного процесса принятия решений НАТО.
Эти учения ежегодно организует германская армия, в прошлом году учения Schneller Degen впервые прошли и в Литве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ситуация в Литве: в черной зоне почти все муниципалитеты
Уровень заболеваемости COVID–19 в Литве растет,...
Таможня Литвы: очереди грузовиков на границе с Беларусью растут и из-за санкций ЕС
В последние месяцы длинные очереди грузовиков на...
В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины
Предназначенный для Украины боевой беспилотник Bayraktar...
"Литовские железные дороги" послали российских хакеров туда, куда посылали русский военный корабль
В пятницу вечером на эл. почту компании "Литовские...
Актуально для тех, кто не выбрал поставщика электричества: что ждет дальше
Завершился второй этап либерализации рынка...