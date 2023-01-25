Литовские военные инструкторы отправились в Великобританию для подготовки украинских военнослужащих

Военных сопровождал командир Учебно-доктринального управления Вооруженных сил Литвы бриг. ген. Альвидас Шюпарис. В операции Interflex Литва принимает участие с осени 2022 года; планируется отправка 8-и ротаций инструкторов литовской армии. Подготовка будет проводиться в учебной инфраструктуре Вооруженных сил Великобритании.

"Литва и впредь будет оказывать Украине всевозможную поддержку – сколько потребуется, до завершения войны, начатой ​​Россией. Мы также будем наращивать мощь украинской армии даже после окончания войны: наша поддержка должна не только помочь выиграть эту войну, но и обеспечить территориальную целостность Украины в долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем украинскую армию и повышаем ее боеспособность не только для удовлетворения текущих потребностей, но и для обеспечения сдерживания в будущем", — говорит министр обороны Литвы А. Анушаускас.

Со второй половины января Вооруженные силы Литвы начинают интенсивный цикл по подготовке украинских военнослужащих. Подготовка будет проводиться на курсах, организуемых Сухопутными войсками, Военно-воздушными силами, Силами специальных операций, Военной полицией, Учебно-доктринальным управлением Вооруженных сил Литвы, а также на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы. Цель таких курсов – обучить украинских военнослужащих управлению и обслуживанию переданного вооружения, военной техники и снаряжения, подготовить командиров различного звена и военных специалистов различных направлений, говорится в сообщении.

В настоящее время в подразделениях литовской армии украинские военнослужащие обучаются применению 60-мм минометов и участвуют в курсах подготовки инструкторов Военной полиции.