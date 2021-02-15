20 февраля, с 14 ч., работники баров намерены провести 15-минутную акцию протеста - стоять около закрытых заведений. Акцию организует Вильнюсский ночной альянс и Литовская ассоциация баров и кафе.

В фейсбуке сказано, что акцию проводят, поскольку уже не первый месяц не получают помощи правительства.

Председатель ВНА Маркас-Адамас Харольдас сказал Delfi, что бары находятся в ужасом положении и больше не могут ждать.

"Мы надеемся, и уже знаем, что нам нужно больше внимания властей, власти не понимают, в какой ситуации мы находимся. Власть работает чтобы оказать нам помощь, но, наверное, не понимает, что помощь нужно предоставить быстрее. Мы хотим сказать, что не можем ждать 1-2-3 недели. Нам помощь нужна была вчера", – сказал Харольдас.

Он призывает все заведения общепита принять участие в этой акции, сказал, что с муниципалитетами обсуждают вопрос разрешений.

"Мы говорим с Вильнюсским муниципалитетом, регистрируем учреждения, которые хотят участвовать. Всю информацию муниципалитету мы передадим в четверг, чтобы они знали, где и сколько людей будет в субботу. Муниципалитет указал, что все хорошо, надеемся, такой ответ дадут и другие муниципалитеты", – сказал Харольдас.

Он сказал, что понимает - эпидемиологическая ситуация нехорошая, бары открывать еще рано.

"Есть угроза третьей волны. Мы по сути одобрили вариант осторожных действий, лучше дайте нам субсидии, которые были обещаны, компенсируйте закрытие. Тогда мы сможем дальше ждать, не работать, но у нас не будет долгов. Это было бы хорошей практикой. Но если выяснится, что другие секторы могут работать, а мы нет, тогда поднимем вопрос неравенства", – сказал Харольдас.

Все участники мероприятия будут в масках, организаторы просят всех соблюдать дистанцию не меньше 2 м, не приносить и не употреблять алкоголь.

"Скоро 4 месяца, как в Литве не работают бары, кафе, рестораны, клубы, мы не получаем доходов, наши долги растут. Нашу деятельность ограничивают в течение нескольких дней, а программа помощи осуществляется медленно. До сих пор из-за бюрократии не все получили помощь первого пакета, второй пакет даже не утвержден. В апреле, если нас не откроют, нужен будет третий пакет субсидий, но власти о нем даже не говорят. Мы просим правительство готовить третий пакет, но пока не слышим ответа", – сказано в обращении.

Большую часть расходов баров и ресторанов составляет аренда помещений, а сейчас ее не компенсируют. Владельцы баров опасаются, что хозяева помещений могут расторгнуть с ними договоры, тогда они лишаться того, что так долго создавали.