Литовские ведомства не комментируют информацию о литовском гражданстве детей Абрамовича

Правда, министр и глава ДМ отметили, что дети Абрамовича получили литовское гражданство до начала войны в Украине.

"Я не хотела бы уточнять информацию, просто могу сказать, что это было до войны, все это было до войны, но подробно расскажет глава ДМ, – сказала Билотайте. – Я получила эту информацию, но подробнее ее представит глава департамента".

Министр сказала, что общество должно знать то, что связано с общественным интересом, но прибавила, что есть ограничения, связанные с защитой данных.

"Мы оценивали эту ситуацию с точки зрения безопасности, национального интереса, мы видим, что это серьезно и это в интересах общества", – сказала Билотайте.

Гудзинскайте сказала, что общественный интерес ограничен принципами пропорциональности и личных данных.

"Информация предана огласке. Больше ничего комментировать я не хотела бы, поскольку речь идет о частных лицах, которых нет в списке попавших под санкции. По закону, у них есть право на частную жизнь", – сказала глава ДМ.