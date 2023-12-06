Литовские ведомства не комментируют информацию о литовском гражданстве детей Абрамовича

Правда, министр и глава ДМ отметили, что дети Абрамовича получили литовское гражданство до начала войны в Украине.
"Я не хотела бы уточнять информацию, просто могу сказать, что это было до войны, все это было до войны, но подробно расскажет глава ДМ, – сказала Билотайте. – Я получила эту информацию, но подробнее ее представит глава департамента".
Министр сказала, что общество должно знать то, что связано с общественным интересом, но прибавила, что есть ограничения, связанные с защитой данных.
"Мы оценивали эту ситуацию с точки зрения безопасности, национального интереса, мы видим, что это серьезно и это в интересах общества", – сказала Билотайте.
Гудзинскайте сказала, что общественный интерес ограничен принципами пропорциональности и личных данных.
"Информация предана огласке. Больше ничего комментировать я не хотела бы, поскольку речь идет о частных лицах, которых нет в списке попавших под санкции. По закону, у них есть право на частную жизнь", – сказала глава ДМ.
"У этих лиц – детей – есть литовское гражданство, которое было получено еще до начала войн, в более давние времена. Это с точки зрения пропорциональности достаточный объем информации", – пояснила директор Департамента.
"Если лица не утратили гражданство Литовской Республики, они имеют право на получение паспортов", – пояснила она.
Однако Э. Гудзинскайте заверила, что у самого Р. Абрамовича нет литовского гражданства.
Во время утечки данных в ходе журналистского расследования Cyprus Confidential выяснилось, что у детей Романа Абрамовича - Аркадия и Анны - есть литовское гражданство, сообщает центр расследовательской журналистики "Стена".
Журналисты в документах кипрской компании Meritservus обнаружили фотографию паспорта Аркадия Абрамовича. Документ был выдан 10 лет назад, срок его годности истек 5 декабря 2023 года. Копия заверена лондонским юристом.
Когда литовский паспорт получила дочь Абрамовича, неясно – в документах нашли только номер ее литовского паспорта и указание на литовское гражданство.
Проанализированная журналистами переписка показала, что литовские паспорта Аркадия и Анны были использованы для проведения операций, которые оценивают как попытку обхода международных санкций, наложенных на олигарха. Департамент миграции Литвы ситуацию не комментирует.
В начале года британское издание The Guardian сообщало, что перед масштабным вторжение России в Украину Абрамович большую часть своего имущества разделил между своими 7 детьми.
Согласно подсчетам, стоимость переписанного на детей имущества – минимум 4 млрд. долларов США.