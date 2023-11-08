Литовские СМИ обратили внимание на слова белорусского историка: как моноэтничный город - это фигня, Вильнюс - это колыбель нескольких наций

Белорусские интеллектуалы, которые живут в Варшаве, участвовали в передаче "Вильнюс и Варшава наши: почему белорусы за них борются, но их не захватят".

"Вильнюс как моноэтничный город - этот не Вильнюс, это фигня какая-то. Весь смысл в том, что Вильнюс - это колыбель нескольких наций. Это котел, в котором варились вместе Литва, Русь позднее и польская культура, евреи и другие", – сказал белорусский историк Тимофей Акудович.

Он утверждает, что для белорусов важна концепция, что "Вильнюс наш": "Это важная часть белорусского нарратива, но не в том смысле, что мы хотим забрать Вильнюс у литовцев - это глупо, а в том смысле, что русинское присутствие в Вильнюсе было всегда - старобелорусско-украинское".

Он уверяет, что Вильнюс у Литвы они не собираются отнимать, но хотели бы вернуть в город белорусские элементы: "Для нас важно вернуть в Вильнюс этот русинский элемент".