Литовские СМИ обратили внимание на слова белорусского историка: как моноэтничный город - это фигня, Вильнюс - это колыбель нескольких наций

Белорусские интеллектуалы, которые живут в Варшаве, участвовали в передаче "Вильнюс и Варшава наши: почему белорусы за них борются, но их не захватят".
"Вильнюс как моноэтничный город - этот не Вильнюс, это фигня какая-то. Весь смысл в том, что Вильнюс - это колыбель нескольких наций. Это котел, в котором варились вместе Литва, Русь позднее и польская культура, евреи и другие", – сказал белорусский историк Тимофей Акудович.
Он утверждает, что для белорусов важна концепция, что "Вильнюс наш": "Это важная часть белорусского нарратива, но не в том смысле, что мы хотим забрать Вильнюс у литовцев - это глупо, а в том смысле, что русинское присутствие в Вильнюсе было всегда - старобелорусско-украинское".
Он уверяет, что Вильнюс у Литвы они не собираются отнимать, но хотели бы вернуть в город белорусские элементы: "Для нас важно вернуть в Вильнюс этот русинский элемент".
"Приезд в Вильнюс большого числа белорусов - это возможность для Вильнюса снова стать великим городом, в который стекается традиция литовцев, белорусов, древних белорусов, русских. Мне кажется, что в этом плане было бы здорово, если бы белорусы хотели идти в муниципалитет, заниматься политикой", – сказал он.
По последним данным Департамента миграции, в Литве проживают 62 000 белорусов. Особенно много русской речи можно услышать в Вильнюсе. Голосовать на муниципальных выборах могут иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в стране.
"На самом деле мы обсуждаем и видим необходимость интеграции и подготовки. Работают политики в сфере интеграции, чтобы их интегрировать в политическую жизнь нашей страны во всех смыслах. Включая участие в выборах", – сказал представитель Движения либералов в парламенте Раймундас Лопата.
Сейчас постоянный вид на жительство в Литве есть у 3500 белорусов, со временем и другие смогут претендовать на него.
"Это интересная мысль", – сказал Лопата.
Другой ответ журналистам LNK дал глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Он сказал, Что ему эта мысль не кажется интересной.
Кащюнас сказал, что некоторые заявления о Вильнюсе, которые он слышит от белорусов, его удивляют.
"Особенно странно слышать это из уст представителей либеральной оппозиции", – заметил он.
Он сказал, что ранее уверяли, что литвинизм - это дело либералов.
"Это еще раз делает актуальными мои слова. Принятие аналогичных ограничений, как и в случае с гражданами РФ, необходимо", – заметил Кащюнас.
Летом, когда в Беларусь приехали вагнеровцы, об унификации ограничений для белорусов и россиян (приостановке выдачи видов на жительство и виз) говорил президент Литвы Гитанас Науседа.
Перед осенней сессией в парламент Литвы приезжала белорусский политик Светлана Тихановская, которая просила не делать этого.
"Думаю, это искусственная проблема. Я совершенно уверена, что 99% белорусов ничего не слышали о литвинизме", – уверяла политик.
Премьер Ингрида Шимоните и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказали, что не надо останавливать белорусов. Однако Кащюнас придерживается иного мнения.
Он заметил, что ограничения должен предлагать не он, а правительство Литвы.
Компания Baltijos tyrimаi по заказу LRT провела опрос, результаты которого показали, что 60% жителей Литвы хотели бы, чтобы ужесточили режим для белорусов, а 26% против такого предложения.