Литовские сейсмологические станции зафиксировали землетрясение

По словам специалистов ЛГС, литовские сейсмологические станции фиксируют значительные толчки в регионах, находящихся на расстоянии более 800 км, а также удаленные (телесейсмические), эпицентр которых находится дальше чем на расстоянии 2200 км.
Литовские сейсмологические станции станции в Пабурге, Пабярже, Зарасай и Салакасе зафиксировали землетрясение, которое произошло в Гватемале 12 мая. Это происшествие зафиксировано и другими сейсмологическими станциями Балтийского региона.
Кстати, надо подчеркнуть, что хотя колебания земли и были зафиксированы, люди на территории Литвы их не ощущали, и эти толчки для местных жителей не представляли никакой опасности.