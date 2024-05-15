2024.05.15 15:02

Литовские сейсмологические станции зафиксировали землетрясение

 
ru.DELFI.lt
Lietuvos seisminės stotys užfiksavo žemės drebėjimo signalus
Lietuvos seisminės stotys užfiksavo žemės drebėjimo signalus
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Литовская геологическая служба информирует, что обычно проводит сейсмологический мониторинг территории Литвы и соседних территорий, но интересно, что литовские сейсмологические станции фиксируют и сейсмологические процессы на других континентах, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам специалистов ЛГС, литовские сейсмологические станции фиксируют значительные толчки в регионах, находящихся на расстоянии более 800 км, а также удаленные (телесейсмические), эпицентр которых находится дальше чем на расстоянии 2200 км.

Литовские сейсмологические станции станции в Пабурге, Пабярже, Зарасай и Салакасе зафиксировали землетрясение, которое произошло в Гватемале 12 мая. Это происшествие зафиксировано и другими сейсмологическими станциями Балтийского региона.

Кстати, надо подчеркнуть, что хотя колебания земли и были зафиксированы, люди на территории Литвы их не ощущали, и эти толчки для местных жителей не представляли никакой опасности.

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