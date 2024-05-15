Литовские сейсмологические станции зафиксировали землетрясение

По словам специалистов ЛГС, литовские сейсмологические станции фиксируют значительные толчки в регионах, находящихся на расстоянии более 800 км, а также удаленные (телесейсмические), эпицентр которых находится дальше чем на расстоянии 2200 км.

Литовские сейсмологические станции станции в Пабурге, Пабярже, Зарасай и Салакасе зафиксировали землетрясение, которое произошло в Гватемале 12 мая. Это происшествие зафиксировано и другими сейсмологическими станциями Балтийского региона.