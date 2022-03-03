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С самого начала российской агрессии в Украине Министерство науки, образования и спорта Литвы готовилось в принятию детей беженцев из этой страны.
Литовские самоуправления готовы принять в школы детей украинских беженцев

На этой неделе состоялось со вещание с представителями муниципалитетов, с ними говорили о приеме детей из Украины в школы. Обучением детей будут заниматься самоуправления, школы будет консультировать Вильнюсский дом литовцев – эта школа занимается обучением детей иностранцев в Литве.

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Во многих муниципалитетах есть школы, сотрудничающие с Вильнюсским домом литовцев. Представители муниципалитетов сообщили, что они готовы принять детей. Почти во всех самоуправлениях назначены ответственные координаторы.

"Сейчас главное, чтобы приехавшие в нашу страну дети чувствовали тепло, спокойствие, могли избавиться от стресса, а потом продолжить учебу. Министерство и школы тщательно готовятся к этому. О детях украинцев готовы позаботиться и учреждения неформального обучения, неправительственные организации. Благодарим всех, кто об этом заботится и планирует помогать детям", – сказала министр образования Юргита Шюгждинене.

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