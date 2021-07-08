У работодателей будет право увольнять работников, которые до 15 сентября не получат сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или факт перенесенной болезни. Такое решение во вторник принял Кабинет министров. Также принято решение об обязательной вакцинации работников учреждений здравоохранения, социального ухода, образования.

Кроме того, будут приняты такие поправки к законам, что государственные и муниципальные учреждения смогут очно предоставлять только эпидемиологически безопасные услуги. Жители, у которых нет сертификата, подтверждающего факт вакцинации или перенесенной болезни, смогут очно получать только те услуги, которые невозможно получить заочно.

Все поправки Министерство юстиции Латвии в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством благосостояния, Министерством экономики и Министерством финансов должно подготовить до 14 июля, в силу они должны вступить с 15 сентября.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала в среду, что, возможно, такое решение в Латвии принято из-за того, что показатель вакцинации у соседей ниже, чем у нас.

Однако она отмечает, что темпы вакцинации замедлились и в Литве, а это плохой знак, который не поможет избежать еще одного карантина.

"Я хотела бы обратить внимание на два момента. Первое - в Латвии процент привитых больше чем на 10% ниже, чем у нас. (…) Но количество привитых в Литве не дает нам возможности расслабиться, надо признать, что такая ситуация сложилась не только в Литве", - заметила Шимоните.

"Я бы хотела еще раз обратиться к жителям Литвы и призвать их воспользоваться случаем и привиться. Мне очень жаль, но я думаю, что у нас будет повод констатировать - улучшение ситуации застопорилось", – цитировала премьер-министра Elta.

Комментируя решение Латвии, Шимоните сказала, что Литва пока расширит круг профессий, представителям которых надо будет в обязательном порядке регулярно тестироваться.

"Правительство предложит список профессий, представителям которых надо регулярно тестироваться, потому что при высоком уровне тестирования мы на ранних стадиях сможем определить тенденции, чтобы не было так, как в прошлом году, когда количество случаев сократилось, а потом резко выросло", – сказала Шимоните.

"Для начала определенным решением может быть обязательное тестирование. Но очень не хотелось бы, чтобы пришлось принимать какие-то другие решения", – прибавила она.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что планирующийся порядок в Литве по сути вводит обязательную вакцинацию.

"В общественном пространстве мы видим, что люди рассержены вакцинацией. Я думаю, мы должны приложить максимум усилий, чтобы убедить людей в пользе прививок, любой обязательный регламент – обязательная вакцинация работников – вызовет, я думаю, отрицательную реакцию", – сказала она Delfi.

По мнению Ругинене, принятый в Латвии порядок вызовет раскол в обществе, побудит отказ от вакцинации.

"Нам надо сконцентрироваться на том, как убедить работников прививаться, что это важно не только для них, но и для окружающих, домочадцев. Мы видим, что появляются новые штаммы. Иного пути нет, только тестирование и вакцинация", – заметила она.

В Латвии двумя дозами привиты 30% популяции, а хотя бы одной – 35%. Для сравнения, в Литве эти показатели составляют 39% и 45%.

"Любое обязательное введение терпит фиаско, – считает Ругинене. – Например, как с тестированием в школе. Пытались сделать обязательным, а это вызвало отрицательную реакцию. Такого надо избегать. Но какие меры подойдут, сказать сложно. Ведь даже привитые могут быть переносчиками вируса, могут заболеть и заразить других. Надо смотреть, какое решение даст больше пользы. Сейчас больше пользы принесет вакцинация. Может более рациональные способы побуждения – лотереи, разъяснения, но не должно быть насилия. Мы 1,5 года живем с вирусом, видели, что любое насилие вызывает отрицательную реакцию. Именно у той части общества, которая не хочет прививаться".

Шишкаускене сказала Delfi, что неделю назад правительству был передан документ, в котором сказано, что работодатели поддержали бы такой порядок, какой вводит Латвия.

"Только, возможно, без увольнения", – прибавила она. Другой вариант - обязательное тестирование работников сектора услуг.

"Но эти люди должны тестироваться за свой счет. Незачем капризы взваливать на плечи налогоплательщиков. Пусть каждый день сдают тест и показывают результаты руководству", – заметила Шишкаускене.

Министерство здравоохранения Литвы рассматривает возможность обязательного периодического тестирования на COVID-19 для непривитых и не переболевших ковидом продавцов, работников кафе, водителей общественного транспорта и большегрузных машин, ведущих мероприятий и представителей других профессий.

Как сказала BNS главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене, эти изменения сейчас проходят согласование.

"Аргументы простые - из-за распространения штамма "дельта". Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить наблюдение, надзор, чтобы случаи можно было максимально быстро выявлять и контролировать", - сказала Ашоклене.

В проекте правительственного постановления предусмотрено, что такая обязанность будет введена для лиц, занимающихся международными грузоперевозками, перевозками общественным транспортом и пассажирскими перевозками, организаторов и ведущих развлекательных мероприятий.

В список также войдут работники сферы общественного питания и розничной торговли, государственного администрирования. Ашоклене подчеркнула, что список также будет включать работников кафе, баров, кассиров магазинов, если они не привились от COVID-19 и не переболели этим заболеванием.

Сейчас обязательно и периодически тестироваться на коронавирус должны работники сферы здравоохранения, учреждений длительного ухода и опеки, образования, включая летние детские лагеря.

Шишкаускене удивляет тот факт, что правительство Литвы в последнее время ничего не делает, чтобы побудить людей прививаться.

"Есть разные способы, например, как в Германии. Там человек без прививки может только еду купить, никуда больше он не может ходить. Не может пользоваться никакими услугами. Это личный выбор человека. Не надо его увольнять, унижать, заставлять. Просто он ничем не сможет пользоваться, не сможет ходить в рестораны, только в магазин за продуктами. Такое элегантное решение", – сказала она.

По ее словам, из-за нежелающих прививаться может закрываться бизнес, ему грозит банкротство.

"Я не знаю, возьмут ли они ответственность на себя. Ведь они не только себе (как и в случае с курением) наносят вред, но и всему государству, экономике. Тогда они должны предложить что-то в обмен. А вместо этого будут дальше всех заражать, а другим что делать? Ждать, пока они передумают? Конечно, есть же известные в мире компании, которые могут придумать аргументы. Странно, что правительство не выделяет на это деньги", – сказала Шишкаускене.