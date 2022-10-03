Литовские поклонники Кремля добрались до Европы: опорочили имя своей страны на международной конференции

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На международной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе участвовали представители "Международного форума добрососедства", которые заявили, что "автократический режим правления в Литве имитирует демократию". Бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас сказал, что очевидно одно - у нашей страны нет воли защищать себя от таких деятелей.
Kazimieras Juraitis
Kazimieras Juraitis

Один из учредителей "Международного форума добрососедства" Казимерас Юрайтис в понедельник получил слово на конференции, где речь шла о правах мигрантов, равенстве мужчин и женщин и насилии над женщинами и детьми.

Он выступал как представитель "Международного форума добрососедства". Суд все еще рассматривает просьбу Генпрокуратуры ликвидировать организацию как незаконно созданную. Один из учредителей организации - осужденный за шпионаж в пользу России Альгирдас Палецкис.

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Юрайтис говорил на конференции по-русски и сказал, что один из главных вопросов сейчас - военные беженцы.

"И вот в чем проблема – в Литве беженцев делят. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис публично заявил, что он примет только избранных, качественных беженцев. Давайте ответим на вопрос, что это за явление, когда людей делят на хороших и плохих, высокого качества, и низкого, на другие категории", – сказал он.

Он заявил, что "под давлением ЕС" раньше рекламировали Литву, приглашали в нее.

"А когда беженцы из Сирии и Ирака поверили, их в прямом смысле слова посадили в тюрьму", – сказал он, заметив, что один из лагерей беженцев оборудовали в Кибартай.

Юрайтис сказал, что украинцы прекрасно интегрируются в литовское общества, поскольку "еще со времен СССР сохранились традиции братства и добрососедства".

"По логике кабинета Ландсбергиса - это "качественные" беженцы. Абсолютное их большинство говорит по-русски. Проблема в том, что политика Ландсбергиса отравляет отношения не только среди беженцев, но и среди нацменьшинств", – сказал он.

Он цитировал журналиста Римвидаса Валатку, которого назвал пропагандистом литовской власти, его призывы отказаться от использования русского языка, отказаться от изучения этого языка в школах по выбору.

Юрайтис вопрошал, что в таких условиях делать украинцам и русскоязычному меньшинству в стране (оно составляет 5% жителей страны).

"Призываю посла Украины в Литве говорить с официальным послом Литвы только по-русски", – сказал он.

В минувшую пятницу другой учредитель "Международного форума добрососедства" Миндаугас Рамошка сказал, что "автократический режим правления в Литве имитирует демократию и демократические ценности, такие как свободу СМИ, мнения и самовыражения".

Рамошка сказал, что журналисты и ассоциации в Литве могут быть осуждены, если они "расследуют неудобные для режима темы".

"Тем, кто бывает в горячих точках, как, например, Эрика Швенченене, угрожают насилием и лишением свободы. Журналистов, которые предоставляют информацию, неблагоприятную для режима, не приглашают на прямые трансляции, это значит, что плюрализма мнений в СМИ Литвы не существует", – заявил он.

Жалимас 3 октября сказал Delfi, что не знает, как эти деятели "Международного форума добрососедства" оказались на конференции, поскольку он не знаком с правилами аккредитации. Но это, по его мнению, показывает, что Литва не выполнила домашнее задание.

"Посмотрите, какие обороты", - сказал он, напомнив, что суд рассмотрит дело "Международного форума добрососедства" только 17 октября.

"Хорошо, еще на нескольких конференциях успеют побывать, а потом заявят, что они - жертвы репрессий, – иронизировал Жалимас. – Но я вижу, что в финансовом плане организация держится неплохо, ведь конференция длится 10 дней, и они все принимают в ней участие".

Он заметил, что если бы "Международный форум добрососедства" был ликвидирован, то эти деятели не могли бы участвовать в конференции в Варшаве.

"Они открыто действуют против гражданского общества, демократии. Открыто поддерживают агрессию против всех этих ценностей. Трудно найти примеры, чтобы от других стран участвовал кто-то в этом роде", – продолжил юрист.

Жалимас повторил, что не нужны никакие поправки к Уголовному кодексу, чтобы такие люди прекратили свою деятельность, чтобы их деятельность признали антигосударственной.

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