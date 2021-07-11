Литовские пограничники задержали еще 57 нелегальных мигрантов из Беларуси

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С утра субботы до утра воскресенья пограничники, по предварительным данным, задержали 57 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Более половины из них были задержаны на границе в Варенском районе.
Пятый день подряд количество мигрантов, нелегально пересекающих границу из Беларуси, не превышает 100 человек.
Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано 1 634 нелегальных мигранта.
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