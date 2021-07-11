Литовские пограничники задержали еще 57 нелегальных мигрантов из Беларуси

Более половины из них были задержаны на границе в Варенском районе.

Пятый день подряд количество мигрантов, нелегально пересекающих границу из Беларуси, не превышает 100 человек.

Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано 1 634 нелегальных мигранта.