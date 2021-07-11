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С утра субботы до утра воскресенья пограничники, по предварительным данным, задержали 57 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Литовские пограничники задержали еще 57 нелегальных мигрантов из Беларуси
© Reuters / Scanpix

Более половины из них были задержаны на границе в Варенском районе.

Пятый день подряд количество мигрантов, нелегально пересекающих границу из Беларуси, не превышает 100 человек.

Всего в этом году на границе с Беларусью было задержано 1 634 нелегальных мигранта.

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