Литовские пограничники задержали двух украинцев, перевозивших нелегальных мигрантов

Как информировала BNS представитель Министерства внутренних дел Божена Заборовска-Зданович, лица, имеющие украинское гражданство, задержаны на территории Кальварийской пограничной заставы.

"Задержаны два украинца, которые перевозили нелегальных мигрантов, начато расследование по статье 292, ч. 1 Уголовного кодекса Литвы", - заявила она.

Данная статья предусматривает ответственность за нелегальную перевозку иностранцев, не имеющих права жить в Литве или нелегально пересекших границу страны. Самое строгое наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 6 лет.

С понедельника у польской границы со стороны Беларуси собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов, которые там разбили лагерь и пытаются штурмовать границу. Похожего сценария ожидают и на границе Литвы с Беларусью, из-за чего в среду на литовской границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

Во вторник литовские пограничники не впустили в страну 281 мигранта с территории Беларуси, в понедельник - 73, в воскресенье - 97, в субботу - 98, в пятницу - 126, в четверг - 58.