Литовские пограничники в этом году задержали 600 нелегальных мигрантов

В понедельник вечером сотрудники СОГГ задержали в Швенченском районе 11 нелегальных мигрантов. У нелегалов не было документов. Они представились гражданами Ирака и попросили убежища в Литве. В понедельник вечером и во вторник утром пограничники Варенского района заставы им. Александраса Бараускаса задержали двоих граждан Беларуси, которые нелегально перешли границу с Литвой и попросили убежища.

По данным СОГГ, всего в этом году задержаны 600 нелегальных мигрантов. Это почти в 7,5 раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 нелегальный мигрант, в 2019 г. - 46, в 2018 г. – 104, в 2017 г. – 72.

В этом году было задержано больше всего граждан Ирака – 396. Кроме того, был задержан 51 гражданин Ирана, 45 - Сирии, 43 - Беларуси, 18 - России, 11 - Турции, 10 - Шри-Ланки, 6 - Таджикистана, 5 - Гвинеи, 4 - Индии, 3 - Афганистана, по 2 Йемена, Египта и Гамбии, по 1 Сомали и Конго.