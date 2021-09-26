Литовские пограничники развернули больше 40 мигрантов, одного впустили

Как сообщила Служба охраны госграницы (СОГГ), мигрантов из Беларуси не впустили у Швенченского, Варенского и Лаздияйского районов, а также у Друскининкского самоуправления.
Одного человека из Беларуси впустили в Литву по гуманитарным причинам.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
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