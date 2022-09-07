В Латвии за прошлые сутки было зафиксировано 33 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 40 мигрантов.
В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 5 978 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах. С тех пор в общей сложности в Литву не впустили 14 084 нелегальных мигрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Настроения жителей Литвы удивляют даже экономистов: правящим надо срочно делать выводы
78% жителей Литвы считают, что в последнее время...
Министерство: учебники по русскому языку в школах поменяют
В учебниках по русскому языку для 6-12 классов учеников...
В Минздраве Литвы сообщили, когда можно будет прививаться адаптированными к штамму омикрон вакцинами
Уже на следующей неделе жители Литвы смогут...
Установится осенняя прохлада: заморозки до 3 градусов
В среду погоду в Литве обусловит циклон с холодным...
Экономист о компенсациях для жителей: они только ухудшат ситуацию
"Мы, как Мюнхгаузен, не вытащим себя из болота за волосы,...